A região Nordeste terá na terça-feira (1) uma tarde de calor intenso e temperaturas bastante elevadas em todo o território. Os maiores picos de calor devem ocorrer em Flores de Goiás, com máxima de 39,1°C, Colinas do Sul, com 37,6°C, e Iaciara, que alcança 37,5°C. Já as menores temperaturas mínimas do período estão previstas para Alto Paraíso de Goiás, com 19,8°C, e Damianópolis, com 20,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média prevista para a região é de 31,75%, sendo que os maiores índices esperados concentram-se em Alto Paraíso de Goiás, que atinge 42,0%, e Colinas do Sul, com 41,0%. O tempo firme deve predominar em todas as localidades, uma vez que a probabilidade de chuva estimada é de 0,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 37,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 36,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 37,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 36,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 39,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 37,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 36,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 37,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 33,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.