A região Nordeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (10). As temperaturas do tempo na região terão Flores de Goiás como a cidade mais quente, marcando 30.0°C. Outras cidades quentes incluem Iaciara com 29.4°C e Nova Roma com 28.9°C. No outro extremo, as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás com 17.0°C e São João d'Aliança com 18.3°C.A umidade média na região será de 82.67%, com Cavalcante e São João d'Aliança registrando os maiores índices, ambos com 94.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo de amanhã é de 60.38%. Cidades como Posse (95.0%), Colinas do Sul (90.0%) e Divinópolis de Goiás (90.0%) destacam-se com as maiores probabilidades de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Alvorada do Norte: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 25.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Flores de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Mambaí: máxima 27.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 24.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Teresina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.