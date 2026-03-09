A região Nordeste terá um tempo com grande chance de chuva para a terça-feira (10). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 31.2°C, Colinas do Sul com 30.6°C e Monte Alegre de Goiás, também com 30.6°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.2°C, e São João d'Aliança, com 19.7°C.A umidade média na região será de 77.6%, com Alto Paraíso de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.25%, destacando-se cidades como Campos Belos com 70.0%, Colinas do Sul com 65.0% e Flores de Goiás com 65.0% de chances de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Iaciara: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mambaí: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.