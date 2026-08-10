A região Nordeste apresentará predomínio de sol nesta terça-feira (11), com tardes quentes e noites mais frescas. Os termômetros mais elevados devem ocorrer em Flores de Goiás, com máxima de 35,3°C, em Colinas do Sul, que registra 34,6°C, e em Nova Roma, com 34,5°C. Já as temperaturas mais baixas do período serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16,6°C, e em Sítio d'Abadia, com 16,9°C.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em 38,38%, sendo que o índice mais elevado de umidade será registrado em Sítio d'Abadia, atingindo 59,0%. A chance de chuva é muito baixa, com média regional de 1,75%, e as maiores probabilidades de precipitação ocorrem em Flores de Goiás e São Domingos, registrando apenas 10,0% de possibilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 33,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 34,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 31,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 31,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 34,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 33,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 31,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 30,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.