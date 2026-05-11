A região Nordeste terá tempo com altas temperaturas na terça-feira (12). As cidades mais quentes serão Colinas do Sul, com máxima de 32.9°C, Flores de Goiás com 32.8°C, e Monte Alegre de Goiás, também com 32.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 16.3°C e Sítio d'Abadia com 16.4°C.A umidade média na região será de 57.9%, com Sítio d'Abadia apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 78.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 10.0%, com cidades como Alvorada do Norte registrando 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 32.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.