A região Nordeste terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (13). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Nova Roma, com máxima de 33.4°C, seguida por Iaciara (33.2°C) e Monte Alegre de Goiás (33.0°C). As menores temperaturas serão observadas em Guarani de Goiás (17.4°C) e Alto Paraíso de Goiás (17.7°C).A umidade média na região ficará em 69.1%, com as maiores taxas noturnas sendo de 87.0% em Flores de Goiás, 86.0% em Campos Belos e Iaciara. A probabilidade média de chuva para a região é de 30.88%, mas algumas cidades como Sítio d'Abadia apresentam 75.0% de chance de chuva, enquanto Flores de Goiás e Iaciara têm 65.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Buritinópolis: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 32.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Iaciara: máxima 33.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 32.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 33.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%São Domingos: máxima 31.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.