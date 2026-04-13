A região Nordeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes para terça-feira (14), sendo esta a característica principal do tempo. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 30.4°C, Monte Alegre de Goiás com 30.0°C e Colinas do Sul com 29.8°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.8°C, e São João d'Aliança, com 18.1°C.Em relação à umidade, a média regional será de 70.78%. As cidades com maior umidade serão Alto Paraíso de Goiás (89.0%), São João d'Aliança (86.0%) e Teresina de Goiás (83.0%). Quanto às probabilidades de chuva, a média da região é de 16.12%. As cidades com maiores índices são Alto Paraíso de Goiás, com 50.0% de probabilidade, e Cavalcante e Divinópolis de Goiás, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cavalcante: máxima 27.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 25.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.