A região Nordeste terá um dia ensolarado com temperaturas elevadas nesta terça-feira (14), apresentando máximas que chegam a 33,1°C em Colinas do Sul, 33,0°C em Monte Alegre de Goiás e 32,8°C em Flores de Goiás. A média para as máximas na região é de 31,37°C, enquanto a média das mínimas fica em 19,22°C. Os municípios de Alto Paraíso de Goiás e Sítio d'Abadia registram as temperaturas mais amenas no início do dia, com mínimas de 15,8°C e 16,7°C, respectivamente.A umidade relativa média do ar para o período é de 53,38%, com os maiores índices esperados em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, que chegam a 68,0%, além de Teresina de Goiás, com 66,0%. A chance de chuva na região é remota, com média geral de 6,25%, embora Alto Paraíso de Goiás apresente a maior probabilidade de precipitação, estimada em 35,0%, seguida por Cavalcante, com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 32,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 31,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 31,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 29,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 33,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Guarani de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 32,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 31,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 32,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 30,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 32,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 31,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São João d'Aliança: máxima 28,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.