A região Nordeste terá uma terça-feira (15) marcada por forte calor e predomínio de sol em diversos municípios. Entre as cidades que devem registrar os termômetros mais elevados do dia estão Flores de Goiás, com máxima de 37,8°C, além de Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, ambas atingindo 37,0°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do período devem ocorrer em Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima cai para 19,8°C, e em São João d'Aliança, com mínima de 20,6°C.Quanto às condições do tempo, a umidade relativa do ar na região apresenta média de 41,5%. Já a chance de chuva é baixa na maior parte do território, com probabilidade média de apenas 9,12%. O destaque de maior umidade e também de maior possibilidade de chuva é o município de São João d'Aliança, que registra 64,0% de taxa de umidade e 45,0% de probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Alvorada do Norte: máxima 36,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 36,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Campos Belos: máxima 35,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 31,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 37,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Damianópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Guarani de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 36,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Mambaí: máxima 35,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 36,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Posse: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Simolândia: máxima 36,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 31,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.