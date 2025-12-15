A região Nordeste apresentará grande chance de chuva nesta terça-feira (16), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes para a data serão Iaciara, com máxima de 28.2°C, Flores de Goiás, com 27.6°C, e Alvorada do Norte, com 27.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.6°C, e Guarani de Goiás, com 18.8°C.A umidade média na região ficará em 86.28%, com as maiores umidades atingindo 94.0% em Flores de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Nova Roma. A probabilidade média de chuva para a região será de 48.62%, sendo que Cavalcante e Teresina de Goiás se destacam com 85.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 27.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 27.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 26.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 24.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 26.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 26.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 27.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Domingos: máxima 25.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.