A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas amanhã, terça-feira (16). A característica selecionada é o predomínio de temperaturas elevadas, com destaque para Flores de Goiás, que alcançará 33.0°C, seguida por Monte Alegre de Goiás com 32.9°C e Colinas do Sul com 32.6°C. As cidades com as temperaturas mais amenas serão Sítio d'Abadia, com mínima de 16.5°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16.9°C.A umidade média na região Nordeste ficará em 62.42%. Cidades como Sítio d'Abadia (87.0%) e Damianópolis (78.0%) apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, com 8.12% para a região. Cavalcante e Guarani de Goiás registram as maiores chances de chuva, ambos com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.