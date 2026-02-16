A região Nordeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (17), como principal característica do tempo. As temperaturas máximas serão mais elevadas em Flores de Goiás, com 32.7°C, Alvorada do Norte com 32.1°C e Colinas do Sul também com 32.1°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 17.9°C em Alto Paraíso de Goiás e 19.2°C em Cavalcante.A umidade média na região será de 59.83%. As maiores umidades, especialmente durante a noite, serão observadas em Campos Belos e Monte Alegre de Goiás, ambas com 84.0%, e em Divinópolis de Goiás, com 79.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média regional é de 18.75%, mas algumas cidades terão índices mais altos, como Colinas do Sul e Flores de Goiás, ambas com 65.0%, e Alvorada do Norte com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Buritinópolis: máxima 32.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 32.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%São Domingos: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.