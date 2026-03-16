A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira (17). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 29.1°C, Monte Alegre de Goiás, com 28.4°C, e Campos Belos, atingindo 28.1°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.2°C, e São João d'Aliança, com 18.7°C.A umidade média na região será de 84.4%, com São João d'Aliança registrando o maior índice, atingindo 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 55.88%, com os maiores índices de probabilidade de chuva em Divinópolis de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, ambos com 95.0%, seguidos por Colinas do Sul com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 95.0%Flores de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Guarani de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Nova Roma: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 26.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 25.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.