A região Nordeste passará por uma terça-feira (18) de sol constante e céu aberto, apresentando marcas térmicas elevadas ao longo do período. Os termômetros locais devem registrar uma média máxima de 31,16°C. O calor mais intenso se concentrará em Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, que devem atingir máximas de 33,2°C, seguidas por Flores de Goiás, com 33,1°C. Já os momentos mais amenos do dia estão reservados para Sítio d'Abadia, com mínima de 14,4°C, e Alto Paraíso de Goiás, que registra 15,8°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média regional de 45,42%, com os maiores índices esperados em Sítio d'Abadia, com 61,0%, e Alto Paraíso de Goiás, com 57,0%. Paralelamente, a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, estimada em apenas 3,75%, sendo que a chance máxima de ocorrer precipitação não passa de 10,0% em municípios como Campos Belos, Damianópolis e Divinópolis de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 31,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 31,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 32,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 28,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 30,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 32,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 30,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 30,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 31,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 30,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 28,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,6°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.