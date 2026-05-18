A região Nordeste, para a terça-feira (19), terá o tempo marcado por temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Monte Alegre de Goiás, com máxima de 33.5°C, Flores de Goiás, com 33.4°C, e Colinas do Sul, atingindo 33.3°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 16.3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16.4°C.\nA umidade média na região ficará em 56.42%, com destaque para Sítio d'Abadia, que pode alcançar 80.0% de umidade, e Teresina de Goiás, com 72.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 5.5%, com Alvorada do Norte, Buritinópolis e Colinas do Sul apresentando as maiores probabilidades, atingindo 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%