A região Nordeste, para terça-feira (2), terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes esperadas são Flores de Goiás com 29.7°C, Alvorada do Norte com 29.2°C e Buritinópolis com 29.1°C. Já as cidades mais frias incluem Alto Paraíso de Goiás com 17.6°C e Guarani de Goiás com 17.9°C.A umidade média na região será de 84.1%, com as cidades de São João d'Aliança (94.0%), Campos Belos (93.0%) e Cavalcante (93.0%) registrando os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 38.62%, mas cidades como Campos Belos, Cavalcante e Colinas do Sul apresentam as maiores probabilidades de chuva, todas com 75.0%.Veja a previsão do tempo para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 24.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.