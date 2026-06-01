A região Nordeste terá tempo estável para a terça-feira (2), sem a ocorrência de grande chance de chuva, altas temperaturas extremas ou baixa umidade acentuada, pois nenhuma dessas condições atinge os limites estabelecidos. As temperaturas máximas na região serão de 32.0°C em Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás, e 31.7°C em Colinas do Sul. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Sítio d'Abadia, com 15.8°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.9°C.A umidade média na região ficará em 57.6%. Sítio d'Abadia apresenta a maior umidade noturna, atingindo 78.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 11.0%, com as cidades de Damianópolis, Mambaí e Posse registrando as maiores probabilidades de chuva, com 20.0% para o dia. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.