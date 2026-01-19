A região Nordeste terá grande chance de chuva para terça-feira (20). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas mais elevadas registradas em Flores de Goiás (27.1°C), Iaciara (25.8°C) e Nova Roma (25.8°C). Já as mínimas mais baixas serão sentidas em Guarani de Goiás (17.2°C) e Alto Paraíso de Goiás (17.7°C).A umidade do tempo na região terá uma média de 87.58%, com Campos Belos e Monte Alegre de Goiás atingindo 94.0% e Cavalcante 92.0%. A probabilidade de chuva, com média de 55.12% na região, é mais elevada em cidades como Campos Belos, Cavalcante e Colinas do Sul, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 24.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 22.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 24.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Damianópolis: máxima 24.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.0°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 24.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 23.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 23.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Teresina de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.