A região Nordeste terá tempo quente e com poucas chances de chuva para a terça-feira (21). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Flores de Goiás, com máxima de 31.9°C, Colinas do Sul, atingindo 31.5°C, e Monte Alegre de Goiás, também com 31.5°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Alto Paraíso de Goiás, marcando 17.5°C, e Cavalcante, com 18.6°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 60.42%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Alto Paraíso de Goiás (76.0%), Cavalcante (75.0%) e Sítio d'Abadia (74.0%). A probabilidade de chuva será baixa, com média regional de 6.38%. As maiores probabilidades de chuva estão previstas para Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e Posse, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Cavalcante: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.