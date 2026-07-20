A região Nordeste terá uma terça-feira (21) ensolarada e sem previsão de chuva significativa, apresentando uma média geral de 29,7°C nos momentos de pico do dia. Os termômetros sobem mais em Monte Alegre de Goiás, que atinge máxima de 31,8°C, seguida por Colinas do Sul com 31,5°C e Nova Roma com 31,2°C. Em contrapartida, as temperaturas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 12,7°C, e em Alto Paraíso de Goiás, que deve marcar 13,4°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em torno de 48,23%, sendo que Sítio d'Abadia deve alcançar a maior taxa, com 69,0%, seguida por Colinas do Sul e Teresina de Goiás, ambas com 61,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de apenas 0,12%, indicando tempo predominantemente seco. A única variação notável ocorre em Sítio d'Abadia, que apresenta uma chance sutil de precipitação de 5,0% durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,7°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 13,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 30,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 29,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 30,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 27,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 31,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 29,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 31,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 29,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 31,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 29,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 30,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 29,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 26,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 29,2°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 12,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.