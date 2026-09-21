A região Nordeste, nesta terça-feira (22), registrará marcas térmicas bastante elevadas e predomínio de sol. O calor terá como destaque o município de Flores de Goiás, que deve atingir máxima de 39,0°C, seguido por Colinas do Sul, com 38,7°C, e Monte Alegre de Goiás, que chega a 38,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região devem ser registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,3°C, e em São João d'Aliança, com 20,9°C.Em relação à umidade do ar, a média para o território ficará em 32,62%, sendo que os índices mais expressivos devem ocorrer em São João d'Aliança com 48,0% e em Alto Paraíso de Goiás com 46,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média regional é baixa, calculada em 5,38%. Apesar disso, municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante apresentam uma chance de precipitação ligeiramente maior, com o índice atingindo 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 37,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 37,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 36,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 34,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 38,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 36,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 39,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 37,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 36,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 37,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 37,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 34,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 36,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.