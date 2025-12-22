A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para a terça-feira (23). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com 29.7°C, Colinas do Sul com 29.2°C e Iaciara com 29.1°C. Já as mais frias serão Guarani de Goiás com 16.7°C e Alto Paraíso de Goiás com 17.2°C.A umidade média na região será de 75.28%. Monte Alegre de Goiás terá a umidade mais elevada, chegando a 91.0%, seguida por Campos Belos com 89.0% e Flores de Goiás com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 29.25%, com destaque para Monte Alegre de Goiás com 80.0%, Campos Belos com 75.0% e Colinas do Sul com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 26.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 45.0%Nova Roma: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Domingos: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 25.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.