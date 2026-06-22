A região Nordeste para terça-feira (23) terá um tempo ameno. As cidades mais quentes serão Colinas do Sul com 31.6°C, Flores de Goiás com 31.4°C e Nova Roma com 31.4°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia com 11.8°C e Alto Paraíso de Goiás com 13.8°C.A umidade média na região ficará em 53.0%, com Sítio d'Abadia registrando a maior umidade noturna em 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com as maiores chances de 10.0% em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Flores de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.