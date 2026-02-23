A região Nordeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva para a terça-feira, 24. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 29.3°C, Iaciara com 28.5°C e Monte Alegre de Goiás com 28.3°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.8°C, e Cavalcante, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 84.6%, com Alto Paraíso de Goiás apresentando a maior umidade, atingindo 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.0%, mas algumas cidades como Colinas do Sul, Guarani de Goiás, Posse e Teresina de Goiás podem ter probabilidades de chuva de até 65.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Buritinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Campos Belos: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 24.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 25.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Damianópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Mambaí: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%São Domingos: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.