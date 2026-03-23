A região Nordeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (24), com o tempo instável marcando o período. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Flores de Goiás com 29.4°C, Iaciara com 28.5°C e Monte Alegre de Goiás com 28.3°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás com 16.8°C e São João d'Aliança com 18.0°C.A umidade média na região ficará em 84.2%, com destaque para São João d'Aliança, Cavalcante e Nova Roma, que podem atingir 97.0%, 95.0% e 95.0% de umidade, respectivamente. A probabilidade média de chuva para a região é de 68.88%, com Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Sítio d'Abadia apresentando as maiores chances, com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Alvorada do Norte: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Campos Belos: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 80.0%Cavalcante: máxima 25.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Damianópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 95.0%Flores de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Guarani de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Simolândia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 26.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 24.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Teresina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.