A região Nordeste, para terça-feira (26), terá um tempo marcado por temperaturas variando entre amenas e elevadas. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 31.7°C, Colinas do Sul com 31.4°C e Monte Alegre de Goiás com 31.0°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 15.3°C e Sítio d'Abadia com 15.4°C.A umidade do tempo na região Nordeste estará moderada, com média de 64.42%. Sítio d'Abadia apresentará a maior umidade, atingindo 84.0%, seguida por Alto Paraíso de Goiás com 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 5.75%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Damianópolis registram as maiores probabilidades de chuva, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 31.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 28.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 28.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.