A região Nordeste, para terça-feira (27), terá tempo com temperaturas variando entre amenas e mornas. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 32.7°C, Iaciara com 32.6°C e Monte Alegre de Goiás com 32.6°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, registrando 17.8°C, e Guarani de Goiás, com 18.5°C.Em relação à umidade do tempo, Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás terão os maiores índices, ambos com 79.0%, seguidas por Flores de Goiás com 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das áreas, com Colinas do Sul e Sítio d'Abadia apresentando as maiores chances, de 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cavalcante: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Nova Roma: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.