A região Nordeste apresenta previsão de tempo firme nesta terça-feira (28), caracterizada por calor ao longo do dia e média mínima geral de 18,48°C. Entre os destaques de temperatura, as cidades mais quentes devem ser Monte Alegre de Goiás, com máxima de 33,9°C, Nova Roma, registrando 33,7°C, e Colinas do Sul, que chega aos 33,6°C. Já os menores índices térmicos do período são esperados em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, com mínimas previstas de 14,3°C e 15,3°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média estimada para a região é de 45,33%, sendo que os maiores valores de umidade se concentram em Sítio d'Abadia, com 66,0%, e em Alto Paraíso de Goiás, com 58,0%. A probabilidade média de chuva para este dia é muito baixa, calculada em apenas 5,75%, embora municípios como Alvorada do Norte, Campos Belos e Colinas do Sul registrem as maiores chances de precipitação, marcando apenas 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 32,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 32,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 31,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 31,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 28,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,5°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.