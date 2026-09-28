A região Nordeste terá um dia de calor bastante intenso nesta terça-feira (29), com os termômetros alcançando marcas muito elevadas na maior parte dos municípios. O pico do calor deve ocorrer em Flores de Goiás, onde a temperatura máxima atinge 39,7°C, seguida de perto por Iaciara, com 38,2°C, e Alvorada do Norte, com 38,0°C. Já os momentos mais amenos do dia ficam por conta de Alto Paraíso de Goiás, que registra a menor mínima com 19,3°C, e Damianópolis, com 19,9°C.O tempo seco também será um fator marcante, com a umidade relativa média do ar estimada em 32,98%, alcançando seus níveis mais elevados em Alto Paraíso de Goiás, com 51,0%, e Colinas do Sul, com 50,0%. A probabilidade de chuva é extremamente baixa em toda a região, apresentando uma média de apenas 0,12%, sendo que Divinópolis de Goiás é o único município com alguma possibilidade registrada, com 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 38,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 37,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 37,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 37,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 39,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 38,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 37,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 36,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 38,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 36,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 34,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 36,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.