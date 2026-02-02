A região Nordeste terá grande chance de chuva para esta terça-feira (3). O tempo será marcado por precipitações significativas em diversas áreas. As cidades mais quentes incluem Iaciara, com máxima de 31.1°C, Alvorada do Norte, com 30.4°C, e Buritinópolis, com 30.3°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Guarani de Goiás, atingindo mínima de 18.7°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.9°C.A umidade do tempo na região registra média de 82.92%, com picos noturnos de 93.0% em Campos Belos e Nova Roma, e 92.0% em Cavalcante. A probabilidade de chuva se destaca, com Campos Belos alcançando 85.0%, enquanto Alvorada do Norte e Buritinópolis registram 75.0% de chance. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Cavalcante: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Guarani de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Iaciara: máxima 31.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Roma: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 26.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.