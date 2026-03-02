A região Nordeste terá grande chance de chuva na terça-feira (3). O tempo será marcado por precipitações significativas em diversas áreas. Entre as cidades com as temperaturas mais elevadas, destacam-se Flores de Goiás com máxima de 30.3°C, Iaciara com 28.5°C e Alvorada do Norte com 28.4°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.3°C, e São João d'Aliança, com 18.5°C.A umidade média na região Nordeste ficará em 86.33%. Cidades como Alto Paraíso de Goiás (98.0%), Campos Belos (96.0%) e Monte Alegre de Goiás (96.0%) terão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região será de 52.88%, com destaque para Guarani de Goiás (95.0%), Posse (90.0%) e São Domingos (70.0%), onde as chances de precipitação serão as mais altas.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Campos Belos: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 24.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Colinas do Sul: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Guarani de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Mambaí: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 25.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Teresina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.