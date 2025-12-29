A região Nordeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (30), caracterizando o tempo na região. As cidades com as temperaturas mais elevadas incluem Alvorada do Norte com 32.7°C, Flores de Goiás com 32.6°C e Buritinópolis com 32.5°C. As menores temperaturas são esperadas em Alto Paraíso de Goiás com 19.8°C e Guarani de Goiás com 20.0°C.A umidade média na região será de 73.88%, com destaque para Monte Alegre de Goiás (90.0%), Campos Belos (88.0%) e Nova Roma (88.0%). A probabilidade média de chuva é de 32.5%, porém, cidades como Campos Belos e Monte Alegre de Goiás apresentam 75.0% de probabilidade, e Alto Paraíso de Goiás registra 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Buritinópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Campos Belos: máxima 29.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.5°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 22.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%São Domingos: máxima 28.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.