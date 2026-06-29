A região Nordeste terá tempo com baixa probabilidade de chuva na terça-feira (30). O tempo será marcado por temperaturas variadas, onde as cidades mais quentes serão Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, ambas com máxima de 31.3°C, seguidas por Flores de Goiás com 31.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 12.9°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.1°C.A umidade média na região será de 55.12%, com Sítio d'Abadia registrando a maior umidade com 77.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 1.75%, sendo Damianópolis, Iaciara e Mambaí as cidades com as maiores chances, todas com 10.0% de probabilidade. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 28.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.