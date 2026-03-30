A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para a terça-feira (31), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes para o período serão Flores de Goiás, com 30.2°C, Monte Alegre de Goiás, com 29.6°C, e Iaciara, com 29.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.5°C, e São João d'Aliança, com 17.9°C.A umidade média na região será de 76.58%, com destaque para Campos Belos, onde a umidade pode atingir 91.0%. Cavalcante e Colinas do Sul também terão umidade elevada, com 89.0% em ambos os locais. A probabilidade de chuva na região Nordeste é de 38.62% em média, mas cidades como Alto Paraíso de Goiás apresentam uma chance significativamente maior, chegando a 95.0%. Campos Belos e Flores de Goiás também têm alta probabilidade, com 70.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Buritinópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Cavalcante: máxima 26.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Guarani de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Nova Roma: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%São Domingos: máxima 27.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 25.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.