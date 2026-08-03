A região Nordeste terá um dia de sol predominante e sem expectativa de chuvas significativas nesta terça-feira (4), caracterizando um período de bastante firmeza atmosférica. O calor será mais intenso no município de Monte Alegre de Goiás, que deve registrar máxima de 31,8°C, seguido de perto por Flores de Goiás e Nova Roma, ambas com previsão de até 31,5°C. Em contrapartida, o frio se destaca em Sítio d'Abadia, com mínima prevista de 13,4°C, e em Alto Paraíso de Goiás, onde os termômetros caem para 14,3°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 45,23% em toda a região, tendo Sítio d'Abadia com o maior registro de umidade, que atinge 64,0%, acompanhada por Alto Paraíso de Goiás com 59,0%. Já a probabilidade média de precipitação geral é baixa, de apenas 7,75%, sendo que os índices máximos de chance de chuva não passam de 10,0%, patamar estimado para localidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 29,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 29,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 30,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 27,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 31,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 28,8°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 28,8°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 31,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 28,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 29,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 29,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 26,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 28,5°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.