A região Nordeste terá um tempo de temperaturas elevadas para terça-feira (5). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 32.7°C, Iaciara, com 32.0°C, e Monte Alegre de Goiás, também com 32.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 15.9°C, e Sítio d'Abadia, com 17.0°C.A umidade média na região ficará em 58.7%. As cidades com os maiores índices de umidade noturna serão Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 75.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 1.5%. As maiores chances de chuva são esperadas em Alto Paraíso de Goiás, com 15.0%, e em Flores de Goiás e Teresina de Goiás, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 30.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.