A região Nordeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (6). O tempo será marcado por essa característica. Entre as cidades com maiores temperaturas, destacam-se Campos Belos com máxima de 26.3°C, Monte Alegre de Goiás com 25.7°C e Nova Roma com 25.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Guarani de Goiás com 17.0°C e Alto Paraíso de Goiás com 17.2°C.A umidade média na região ficará em 85.35%. As cidades de Campos Belos, Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás terão umidade de até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.12%, com os maiores índices em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante, todos com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buritinópolis: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campos Belos: máxima 26.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cavalcante: máxima 22.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Colinas do Sul: máxima 24.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 25.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Flores de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 24.2°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mambaí: máxima 25.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Nova Roma: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 24.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Domingos: máxima 25.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 22.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Teresina de Goiás: máxima 22.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.