A região Nordeste terá um dia de sol predominante e sem expectativa de chuva expressiva nesta terça-feira (6), apresentando tardes quentes e madrugadas amenas. O calor se destaca principalmente em Monte Alegre de Goiás, que deve atingir máxima de 35,3°C, seguida de perto por Flores de Goiás, com 35,1°C, e Nova Roma, com 34,9°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,0°C, e em Sítio d'Abadia, onde os termômetros chegam a registrar 19,1°C.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em torno de 48,75%, com os índices mais elevados sendo registrados em Flores de Goiás, que atinge 65,0% durante a noite. Já a probabilidade média de chuva para a área é baixa, estimada em apenas 8,25%. O município de Alto Paraíso de Goiás concentra o maior índice de probabilidade de precipitação do território, marcando 15,0% de chance de chuva durante o período diurno.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 34,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 30,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 34,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 34,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 32,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 34,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 33,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 29,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.