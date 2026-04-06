A região Nordeste para terça-feira (7) apresentará um tempo de condições amenas e com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 31.5°C, Colinas do Sul, com 30.9°C, e Alvorada do Norte, com 30.7°C. As cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.1°C, e Sítio d'Abadia, com 19.0°C.\nA umidade média na região será de 70.58%, com os maiores índices de umidade em Colinas do Sul (85.0%), Cavalcante (84.0%) e Monte Alegre de Goiás (84.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 21.38%, com as maiores chances de tempo chuvoso em Campos Belos, Cavalcante e Colinas do Sul, todas com 55.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%