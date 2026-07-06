A região Nordeste terá tempo seco e firme na terça-feira (7), com ausência de chuva em todas as localidades. As cidades mais quentes serão Monte Alegre de Goiás, registrando máxima de 32.4°C, Flores de Goiás, com 32.3°C, e Colinas do Sul, alcançando 32.2°C. Já as temperaturas mais baixas do tempo serão observadas em Sítio d'Abadia, com mínima de 12.2°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 13.8°C.A umidade média do tempo na região ficará em 49.25%. Os maiores índices de umidade do tempo serão à noite em Sítio d'Abadia (72.0%), Damianópolis (64.0%) e Mambaí (64.0%). A probabilidade de chuva é de 0% em toda a região, o que inclui cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, que também não registram qualquer chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 31.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.5°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.