A região Nordeste registrará predomínio de sol e baixa variação nas condições de tempo nesta terça-feira (8), apresentando uma média mínima de 22,66°C. Os termômetros devem marcar as temperaturas mais elevadas em Monte Alegre de Goiás, com máxima de 33,8°C, seguida por Guarani de Goiás com 33,3°C e Colinas do Sul com 33,1°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do período ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, que registra mínima de 18,8°C, e em São João d'Aliança, com mínima de 20,0°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 53,12%, tendo seus índices mais elevados, de 70,0%, registrados em São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás. Já a probabilidade média de chuva para a localidade é baixa, estimada em 9,75%, sendo que a maior chance de precipitação ocorre no município de Iaciara, com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Alvorada do Norte: máxima 32,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 32,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 33,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 28,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Colinas do Sul: máxima 33,1°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 31,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 33,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Mambaí: máxima 31,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 32,9°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 31,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 32,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 32,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 27,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Teresina de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.