A região Nordeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (9). As temperaturas máximas na região serão observadas em Monte Alegre de Goiás, com 27.5°C, Campos Belos, com 27.3°C, e Iaciara, com 27.2°C. Já as cidades mais frias serão Guarani de Goiás, com 17.7°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.8°C.\nA umidade média na região Nordeste estará em 86.1%. Cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Flores de Goiás podem apresentar umidade de 93.0%. A probabilidade média de chuva para o Nordeste é de 51.5%, mas algumas cidades como Colinas do Sul, Flores de Goiás e Nova Roma registram 75.0% de chance de tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%