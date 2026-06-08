A região Nordeste terá tempo com altas temperaturas nesta terça-feira (9). Monte Alegre de Goiás se destaca como a cidade mais quente, alcançando 32.2°C, seguida por Colinas do Sul e Nova Roma, ambas com 31.9°C. As menores temperaturas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 15.1°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 55.88%, com Sítio d'Abadia apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 78.0%, e Alto Paraíso de Goiás com 71.0%. A probabilidade de chuva para o Nordeste é baixa, com média de 9.62%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registram as maiores probabilidades, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.