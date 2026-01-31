A região Noroeste, para domingo (1), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As temperaturas mais elevadas na região serão observadas em Aruanã, com máxima de 30.7°C, seguida por Araguapaz, com 29.7°C, e Matrinchã, que registra 29.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão em Araçu e Itaberaí, ambas com mínimas de 20.9°C.A umidade média na região é de 86.19%, com picos de 93.0% em Araçu e Itauçu, e 92.0% em Araguapaz. A probabilidade média de chuva é de 42.12%, mas algumas cidades como Itaguaru, Itapuranga e Guaraíta apresentam uma probabilidade de 75.0% para o tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 30.7°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Faina: máxima 28.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 29.1°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.