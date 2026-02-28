A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (1). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Aruanã e Matrinchã, ambas com 29.6°C, e em Araguapaz, com 29.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 18.2°C, e em Araçu, com 18.4°C.A umidade média na região será de 81.19%, com Aruanã registrando um pico de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.38%, mas cidades como Matrinchã apresentam 65.0% de chance de tempo chuvoso, e Araguapaz 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Heitoraí: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 27.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Itauçu: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matrinchã: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.