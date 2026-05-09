A região Noroeste registrará tempo de temperaturas elevadas para domingo (10). As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 33.2°C, Aruanã, com 33.0°C, e Matrinchã, com 32.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Itauçu, com 14.0°C, e Araçu, com 14.3°C.A umidade média na região será de 67.77%. Itauçu e Araçu apresentarão os maiores índices de umidade na noite, com 85.0% e 83.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 5.0%. Cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã têm 10.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 27.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 27.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.