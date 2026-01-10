A região Noroeste terá tempo quente para domingo (11). As temperaturas serão elevadas, com a cidade de Aruanã registrando 33.0°C, seguida por Araguapaz com 32.7°C e Itaguaru com 32.5°C. As mínimas mais baixas serão em Araçu e Itauçu, ambas com 18.6°C.A umidade média na região será de 68.31%, com as maiores umidades noturnas observadas em Aruanã (83.0%), Itapuranga (82.0%) e Matrinchã (82.0%). A probabilidade média de chuva é de 15.19%, destacando-se Araguapaz com 45.0%, Itaguaru com 40.0% e Aruanã com 35.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 32.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.