A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (12), com destaque para Aruanã, onde a probabilidade atinge 60%. O tempo também será marcado por temperaturas elevadas, registrando Aruanã como a cidade mais quente com máxima de 31.7°C, seguida por Araguapaz com 31.5°C e Matrinchã com 31.4°C. As menores temperaturas mínimas serão observadas em Itauçu, com 18.4°C, e Araçu, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 74.12%, com a cidade de Aruanã apresentando o maior índice, chegando a 89.0% à noite. A probabilidade média de chuva é de 19.42%, mas algumas cidades terão maior chance de precipitação, como Aruanã com 60.0%, Araguapaz com 40.0% e Goiás também com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.