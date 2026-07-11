A região Noroeste deve registrar predomínio de sol e céu aberto neste domingo (12), com variação térmica que traz manhãs amenas e tardes quentes. Entre os destaques, as temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, que atinge máxima de 31,2°C, seguida de perto por Matrinchã, com 31,1°C, e Araguapaz, com 31,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas do período ocorrem em Itaberaí, com mínima de 16,8°C, e em Araçu, onde os termômetros marcam 17,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 61,77%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Itaberaí, com 76,0%, e Heitoraí, que registra 75,0%. Em relação às precipitações, a probabilidade média de chuva é de apenas 10,0%, um índice baixo que se repete de forma idêntica em municípios como Araçu, Araguapaz e Aruanã, confirmando a tendência de tempo seco para o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 28,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 31,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 29,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 29,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 29,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 29,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 28,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 29,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 28,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 28,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 27,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 31,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.