A região Noroeste estará sob forte calor neste domingo (13), apresentando marcas expressivas nos termômetros de diversas localidades. O maior destaque de temperatura ocorre em Araguapaz, que deve atingir a máxima de 39,3°C, acompanhada de perto por Aruanã e Matrinchã, ambas com previsão de registrar 38,8°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas do dia serão registradas em Itauçu, com 19,5°C, e em Araçu, onde os termômetros marcam 19,9°C.Em relação ao comportamento da atmosfera, a umidade relativa do ar média na região fica em 44,19%, sendo que os maiores índices chegam a 60,0% em Araçu e Itauçu. Quanto às chuvas, o tempo firme predomina, com uma probabilidade média de precipitação de apenas 7,69% para o território, com o percentual máximo não passando de 10,0% em cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 39,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 38,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 37,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 35,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 35,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 35,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 35,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 33,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 38,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.